Федор Устинов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796
Отец: Устин Никифоров
Мать: Матрона Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Никитина
Рождение ребёнка
10.07.1815
Дочь: Евфимия Федорова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1818
Дочь: Домника Федорова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1824
Дочь: Евдокия Федорова
Мать ребёнка: Марья Никитина
Смерть
Неизвестно