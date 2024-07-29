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Федор Устинов

Место рождения

Букени, Омарская волость, Мамадышский уезд

Дата рождения

Вычислено 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1764 г.р.

Мать

Вычислено 1768 г.р.

Жена

Вычислено 1799 г.р.

Дети

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796

Отец: Устин Никифоров

Мать: Матрона Алексеева

Букени, Омарская волость, Мамадышский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Никитина

Рождение ребёнка
10.07.1815

Дочь: Евфимия Федорова

Мать ребёнка: не указана

Букени, Омарская волость, Мамадышский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1818

Дочь: Домника Федорова

Мать ребёнка: не указана

Букени, Омарская волость, Мамадышский уезд
Рождение ребёнка
22.02.1824

Дочь: Евдокия Федорова

Мать ребёнка: Марья Никитина

Букени, Омарская волость, Мамадышский уезд
Смерть
Неизвестно

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