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Тарасов Анатолий Николаевич

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Место рождения

с.Подаик Усть-Сертинского с/с Чебулинского района Кемеровской области

Дата рождения

03.10.1947

Дата смерти

07.04.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1949 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
09.07.1967
Рядовой(техник-электрик) в/ч 21369(Саратовская Область)
Демобилизация
22.06.1969
Механик по электрооборудованию самолётов и вертолётов 1 класса
Бракосочетание
29.12.1970

Жена: Полевая(Тарасова) (Тарасова) Галина Михайловна

Рождение ребёнка
18.12.1971

Сын: Тарасов Олег Анатольевич

Мать ребёнка: Полевая(Тарасова) (Тарасова) Галина Михайловна

Награда
15.02.2012
Медаль «Ветеран Труда»
Смерть
07.04.2021
Причина смерти: Сердечная недостаточность
Похороны
Неизвестно

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