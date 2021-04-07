Тарасов Анатолий Николаевич
Место рожденияс.Подаик Усть-Сертинского с/с Чебулинского района Кемеровской области
Дата рождения03.10.1947
Дата смерти07.04.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
09.07.1967
Рядовой(техник-электрик) в/ч 21369(Саратовская Область)
Демобилизация
22.06.1969
Механик по электрооборудованию самолётов и вертолётов 1 класса
Бракосочетание
29.12.1970
Рождение ребёнка
18.12.1971
Мать ребёнка: Полевая(Тарасова) (Тарасова) Галина Михайловна
Награда
15.02.2012
Медаль «Ветеран Труда»
Смерть
07.04.2021
Причина смерти: Сердечная недостаточность
Похороны
Неизвестно