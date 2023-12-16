Спиридонова Настасья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Марфа Викторовна
Отец ребёнка: Спиридонов Виктор Семенович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Елена Викторовна
Отец ребёнка: Спиридонов Виктор Семенович
Место жительства
С 10.10.1852
По указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислен из Малой Тохты в той же волости деревню Малькову
Место жительства
До 10.10.1852
Малая Тахта, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислен из Малой Тохты в той же волости деревню Малькову
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Марфа Викторовна
Отец ребёнка: Спиридонов Виктор Семенович
Рождение ребёнка
?.10.1857
Дочь: Варвара Викторовна
Отец ребёнка: Спиридонов Виктор Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно