Спиридонова Настасья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонова Настасья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Марфа Викторовна

Отец ребёнка: Спиридонов Виктор Семенович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Елена Викторовна

Отец ребёнка: Спиридонов Виктор Семенович

Место жительства
С 10.10.1852
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислен из Малой Тохты в той же волости деревню Малькову
Место жительства
До 10.10.1852
Малая Тахта, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислен из Малой Тохты в той же волости деревню Малькову
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Марфа Викторовна

Отец ребёнка: Спиридонов Виктор Семенович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
?.10.1857

Дочь: Варвара Викторовна

Отец ребёнка: Спиридонов Виктор Семенович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридонов Виктор Семенович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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