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Мялова (Гришина) Валентина

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Место рождения

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край

Дата рождения

18.03.1932

Дата смерти

Около 2016

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1932

Отец: Неупряга Илларион

Мать: Неупряга Евдокия

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Рождение ребёнка
30.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мялов (мяло) Анатолий

Рождение ребёнка
14.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мялов (мяло) Анатолий

Смерть
Около 2016
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