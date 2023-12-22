Мялова (Гришина) Валентина
Место рождения
Дата рождения18.03.1932
Дата смертиОколо 2016
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1932
Отец: Неупряга Илларион
Мать: Неупряга Евдокия
Рождение ребёнка
30.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мялов (мяло) Анатолий
Рождение ребёнка
14.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мялов (мяло) Анатолий
Смерть
Около 2016