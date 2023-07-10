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Ксенофонтов Анатолий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1947

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.05.1980

Дочь: Драганова Марина Анатольевна

Мать ребёнка: Ксенофонтова Нина Ефимовна

Рождение ребёнка
31.07.1980

Дочь: Федорова Дарья Анатольевна

Мать ребёнка: Ксенофонтова Нина Ефимовна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксенофонтова Нина Ефимовна