Ксенофонтов Анатолий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.05.1980
Дочь: Драганова Марина Анатольевна
Мать ребёнка: Ксенофонтова Нина Ефимовна
Рождение ребёнка
31.07.1980
Дочь: Федорова Дарья Анатольевна
Мать ребёнка: Ксенофонтова Нина Ефимовна
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно