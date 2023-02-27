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Тимошенко Григорей
Тимошенко Григорей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1794
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Тимошенко Климентий
1760 г.р.
Мать
(Тимошенко) Анна
1762 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец:
Тимошенко Климентий
Мать:
Анна
Смерть
Неизвестно
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