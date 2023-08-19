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Чистяков Михаил Яковлевич

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Место рождения

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

03.10.1904

Дата смерти

25.01.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1929

Сын: Чистяков Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Чистякова Дарья Павловна

Место жительства
С 1933
Красное, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1937

Сын: Чистяков Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Чистякова Дарья Павловна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Чистякова Дарья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чистякова Дарья Павловна

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
25.01.1945