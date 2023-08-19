Чистяков Михаил Яковлевич
Место рождения
Дата рождения03.10.1904
Дата смерти25.01.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын: Чистяков Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Чистякова Дарья Павловна
Место жительства
С 1933
Красное, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1937
Сын: Чистяков Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Чистякова Дарья Павловна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Раиса Михайловна
Мать ребёнка: Чистякова Дарья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чистякова Дарья Павловна
Смерть
25.01.1945