Голодова Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голодова Ирина Ивановна

Место рождения

г. Баку

Дата рождения

07.11.1968

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1968

Отец: Голодов Иван Павлович

Мать: Голодова Аликонида Николаевна

г. Баку
Рождение ребёнка
08.10.1996

Дочь: Савина Алина Алексеевна

Отец ребёнка: Савин Алексей Борисович

Г. Баку
Рождение ребёнка
25.06.2006

Дочь: Савина Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Савин Алексей Борисович

Северская ст-ца, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.06.2006

Дочь: Савина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Савин Алексей Борисович

Северская ст-ца, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савин Алексей Борисович

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