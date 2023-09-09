Голодова Ирина Ивановна
Место рожденияг. Баку
Дата рождения07.11.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1968
г. Баку
Рождение ребёнка
08.10.1996
Дочь: Савина Алина Алексеевна
Отец ребёнка: Савин Алексей Борисович
Г. Баку
Рождение ребёнка
25.06.2006
Дочь: Савина Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Савин Алексей Борисович
Северская ст-ца, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.06.2006
Дочь: Савина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Савин Алексей Борисович
Северская ст-ца, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно