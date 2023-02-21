Перелыгина (Ставцева) Клавдия Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.04.1973
Дочь: Ананьева Лилия Петровна
Отец ребёнка: Перелыгин Пётр Фёдорович
Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перелыгин Геннадий Петрович
Отец ребёнка: Перелыгин Пётр Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно