Перелыгина (Ставцева) Клавдия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перелыгина (Ставцева) Клавдия Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ставцев Гавриил Михайлович

Мать: Ставцева Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
17.04.1973

Дочь: Ананьева Лилия Петровна

Отец ребёнка: Перелыгин Пётр Фёдорович

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перелыгин Геннадий Петрович

Отец ребёнка: Перелыгин Пётр Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перелыгин Пётр Фёдорович

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