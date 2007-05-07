Пермяков Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пермяков Олег

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1967

Дата смерти

07.05.2007

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1967

Отец: Пермяков Федор

Мать: Галина

Смерть
07.05.2007
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