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Пермяков Олег
Пермяков Олег
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.09.1967
Дата смерти
07.05.2007
Пол
Мужской
Отец
Пермяков Федор
Мать
Галина
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1967
Отец:
Пермяков Федор
Мать:
Галина
Смерть
07.05.2007
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