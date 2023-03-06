Тарасенкова Акилина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Феврония Павловна
Отец ребёнка: Тарасенков Павел Абрамович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Минодора Павловна
Отец ребёнка: Тарасенков Павел Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно