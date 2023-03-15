Капал (Якушина) Зиннаида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Якушин Фёдор
Мать: Якушина Агрипина
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1936
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Капал Семен
Смерть
Неизвестно