Капал (Якушина) Зиннаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капал (Якушина) Зиннаида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1872 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Якушин Фёдор

Мать: Якушина Агрипина

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Капал Семен

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Капал Семен

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Капал Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капал Семен

Смерть
Неизвестно
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