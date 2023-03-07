Малинин Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малинин Михаил Сергеевич

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Место рождения

Полутино, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

28.12.1899

Дата смерти

24.01.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Полутино, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1899
Полутино, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
По 1931
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1938
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1945 по 1948
Германия
Место жительства
С 1948 по 1960
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
24.01.1960
Москва, город федерального значения Москва
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