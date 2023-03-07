Малинин Михаил Сергеевич
Место рождения
Дата рождения28.12.1899
Дата смерти24.01.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1899
Место жительства
По 1931
Место жительства
С 1938
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1945 по 1948
Германия
Место жительства
С 1948 по 1960
Смерть
24.01.1960