Воробьёва (Анохина) Галина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва (Анохина) Галина Алексеевна

Место рождения

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

07.10.1960

Пол

Женский

Отец

1936 г.р.

Мать

1930 г.р.

Муж

1958 г.р.

Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1960

Отец: Анохин Алексей Егорович

Мать: Анохина (Гомзикова) Анна Григорьевна

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьёв Михаил Егорович

Рождение ребёнка
09.07.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьёв Михаил Егорович

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
17.10.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьёв Михаил Егорович

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область

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