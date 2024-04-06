Воробьёва (Анохина) Галина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения07.10.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.07.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьёв Михаил Егорович
Рождение ребёнка
17.10.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьёв Михаил Егорович