Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1968

Пол

Женский

Отец

Мать

1945 г.р.

Дети

1988 г.р.
1990 г.р.

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1968

Отец: Михаил

Мать: Мария

Рождение ребёнка
16.02.1988

Дочь: Юлия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.11.1990

Сын: Денис

Отец ребёнка: Роман

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