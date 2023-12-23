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Елена
Елена
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.12.1968
Пол
Женский
Отец
Михаил
Мать
Мария
1945 г.р.
Дети
Юлия
1988 г.р.
Денис
1990 г.р.
Добавил:
ТВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1968
Отец:
Михаил
Мать:
Мария
Рождение ребёнка
16.02.1988
Дочь:
Юлия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.11.1990
Сын:
Денис
Отец ребёнка:
Роман
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