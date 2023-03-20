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Прасолов Андрей Евфимиев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прасолов Евфимий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1885 ст.

Дочь: Параскева Андреевна

Мать ребёнка: Прасолова Анна Леонова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1893 ст.

Сын: Прасолов Андриан Андреев

Мать ребёнка: Прасолова Анна Леонова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.12.1894 ст.

Дочь: Анисия Андреевна

Мать ребёнка: Прасолова Анна Леонова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.07.1896 ст.

Сын: Прасолов Борис Андреев

Мать ребёнка: Прасолова Анна Леонова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.11.1898

Сын: Прасолов Афанасий Андреев

Мать ребёнка: Прасолова Анна Леонова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.04.1902 ст.

Сын: Прасолов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Прасолова Анна Леонова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.09.1904 ст.

Сын: Прасолов Трофим Андреевич

Мать ребёнка: Прасолова Анна Леонова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасолова Анна Леонова

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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