Прасолов Андрей Евфимиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прасолов Евфимий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1885 ст.
Дочь: Параскева Андреевна
Мать ребёнка: Прасолова Анна Леонова
Рождение ребёнка
Вычислено 1893 ст.
Мать ребёнка: Прасолова Анна Леонова
Рождение ребёнка
24.12.1894 ст.
Дочь: Анисия Андреевна
Мать ребёнка: Прасолова Анна Леонова
Рождение ребёнка
14.07.1896 ст.
Мать ребёнка: Прасолова Анна Леонова
Рождение ребёнка
24.11.1898
Сын: Прасолов Афанасий Андреев
Мать ребёнка: Прасолова Анна Леонова
Рождение ребёнка
06.04.1902 ст.
Сын: Прасолов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Прасолова Анна Леонова
Рождение ребёнка
18.09.1904 ст.
Сын: Прасолов Трофим Андреевич
Мать ребёнка: Прасолова Анна Леонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасолова Анна Леонова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно