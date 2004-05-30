(Желязко) Кристина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Желязко) Кристина

(Желязко) Кристина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.2004

Пол

Женский

Отец

1984 г.р.

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.2004

Отец: Желязко Михаил

Мать: Желязко Анна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close