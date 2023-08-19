Савенко Павел Федорович
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смерти17.01.1903
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Савенко Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Савенко Феодосия Антоновна
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Савенко Феодосия Антоновна
Рождение ребёнка
09.02.1877
Мать ребёнка: Савенко Феодосия Антоновна
Рождение ребёнка
14.09.1880
Мать ребёнка: Савенко Феодосия Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.01.1903
Причина смерти: старость