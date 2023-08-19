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Савенко Павел Федорович

Место рождения

Приморск

Дата рождения

1843

Дата смерти

17.01.1903

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Савенко Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Савенко Илья Павлович

Мать ребёнка: Савенко Феодосия Антоновна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Савенко Иван Павлович

Мать ребёнка: Савенко Феодосия Антоновна

Рождение ребёнка
09.02.1877

Сын: Савенко Никифор Павлович

Мать ребёнка: Савенко Феодосия Антоновна

Рождение ребёнка
14.09.1880

Сын: Савенко Никита Павлович

Мать ребёнка: Савенко Феодосия Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савенко Феодосия Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.01.1903
Причина смерти: старость