Беликов Виктор Фëдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.193
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.193
Отец: Беликов Фëдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1960
Дочь: Полунина Елена Викторовна
Мать ребёнка: Беликова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
23.12.1964
Дочь: Журавлева Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Беликова Мария Николаевна
Смерть
Неизвестно