Беликов Виктор Фëдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беликов Виктор Фëдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.193

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.193

Отец: Беликов Фëдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1960

Дочь: Полунина Елена Викторовна

Мать ребёнка: Беликова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
23.12.1964

Дочь: Журавлева Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Беликова Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно
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