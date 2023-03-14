Прокопиев Кузнецов Стефан
Место рождениядеревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Дата рождения18.11.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1906
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Крещение
19.11.1906
село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Похороны
Неизвестно
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя