Евграфов Константин
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.07.1872
Жена: Павлова Ксения
Рождение ребёнка
22.06.1877
Дочь: Константинова Марфа
Мать ребёнка: Павлова Ксения
Рождение ребёнка
13.01.1881
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павлова Ксения
Рождение ребёнка
26.07.1883
Дочь: Константинова Евдокия
Мать ребёнка: Павлова Ксения
Рождение ребёнка
1884
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павлова Ксения
Рождение ребёнка
09.09.1891
Дочь: Константинова Надежда
Мать ребёнка: Павлова Ксения
Смерть
Неизвестно