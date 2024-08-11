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Евграфов Константин

Место рождения

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1854 г.р.

Дети

1877 г.р.
Скрыто настройками приватности
1883 г.р.
Скрыто настройками приватности
1891 г.р.

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
16.07.1872

Жена: Павлова Ксения

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
22.06.1877

Дочь: Константинова Марфа

Мать ребёнка: Павлова Ксения

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
13.01.1881

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова Ксения

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
26.07.1883

Дочь: Константинова Евдокия

Мать ребёнка: Павлова Ксения

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1884

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова Ксения

Рождение ребёнка
09.09.1891

Дочь: Константинова Надежда

Мать ребёнка: Павлова Ксения

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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