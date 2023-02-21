Асельдеров Багавутдин Абдулкадырович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Асельдеров Абдулкадыр Асельдерович
Мать: Хамис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Асельдерова Джаминат Багавутдиновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асельдеров Магомед Багавутдинович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Асельдерова Патимат Багавутдиновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Асельдерова Хамис Багавутдиновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно