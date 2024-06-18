Кузнецова Ирина (Орина) Ивановна 30.05.1785 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецова Ирина (Орина) Ивановна

Место рождения

Шихири

Дата рождения

30.05.1785

Дата смерти

03.05.1851

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1785

Отец: Иван Никитин

Мать: Акилина Ивановна

Шихири
Рождение ребёнка
1792

Сын: Кузнецов Киприян

Отец ребёнка: Кузнецов Емельян Ефимович

Рождение ребёнка
1795

Сын: Кузнецов Матвей Емельянович

Отец ребёнка: Кузнецов Емельян Ефимович

Бракосочетание
20.03.1807

Муж: Кузнецов Емельян Ефимович

Рождение ребёнка
22.08.1813

Сын: Кузнецов Агафон Емельянович

Отец ребёнка: Кузнецов Емельян Ефимович

Грачево
Рождение ребёнка
1819

Сын: Кузнецов Петр Емельянович

Отец ребёнка: Кузнецов Емельян Ефимович

Грачево
Смерть
03.05.1851
Грачево

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