Кузнецова Ирина (Орина) Ивановна
Место рожденияШихири
Дата рождения30.05.1785
Дата смерти03.05.1851
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1785
Отец: Иван Никитин
Мать: Акилина Ивановна
Шихири
Рождение ребёнка
1792
Сын: Кузнецов Киприян
Отец ребёнка: Кузнецов Емельян Ефимович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Кузнецов Матвей Емельянович
Отец ребёнка: Кузнецов Емельян Ефимович
Бракосочетание
20.03.1807
Рождение ребёнка
22.08.1813
Сын: Кузнецов Агафон Емельянович
Отец ребёнка: Кузнецов Емельян Ефимович
Грачево
Рождение ребёнка
1819
Сын: Кузнецов Петр Емельянович
Отец ребёнка: Кузнецов Емельян Ефимович
Грачево
Смерть
03.05.1851
Грачево