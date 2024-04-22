Разваляев Димитрий Александрович
Место рождения
Дата рождения25.10.1912 ст.
Дата смерти06.11.1912 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1912 ст.
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.318 1-47 44.
Крещение
28.10.1912 ст.
Восприемники: священник Михайло-Архангельской церкви села Лазаревского Илья Дмитриевич Тертацкий и крестьянская жена того же села Анна Платоновна Тихонова.
Смерть
06.11.1912 ст.
11 дней, от слабости рождения. ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.318 60-76 15.
Похороны
06.11.1912 ст.