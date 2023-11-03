Дзюба Борис Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дзюба Прасковья Семеновна
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1986
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно