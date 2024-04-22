Елисей Павлов
Место рождения
Дата рождения07.06.1794 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1794 ст.
Отец: Павел Никитин
Мать: Васса Михайлова
Крещение
07.06.1794 ст.
Обухово, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Восприемник: той же деревни кр-н Пётр Григорьев
Рождение ребёнка
?.04.1816 ст.
Дочь: Феодосия Елисеева
Рождение ребёнка
15.02.1818 ст.
Сын: Фёдор Елисеев
Рождение ребёнка
19.06.1820 ст.
Дочь: Агриппина Елисеева
Смерть
Неизвестно