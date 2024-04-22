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Елисей Павлов

Место рождения

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

07.06.1794 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1794 ст.

Отец: Павел Никитин

Мать: Васса Михайлова

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Крещение
07.06.1794 ст.
Обухово, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Восприемник: той же деревни кр-н Пётр Григорьев
Рождение ребёнка
?.04.1816 ст.

Дочь: Феодосия Елисеева

Мать ребёнка: не указана

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
15.02.1818 ст.

Сын: Фёдор Елисеев

Мать ребёнка: не указана

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.06.1820 ст.

Дочь: Агриппина Елисеева

Мать ребёнка: не указана

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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