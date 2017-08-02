Варехина Софья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варехина Софья Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.2017

Пол

Женский

Отец

1978 г.р.

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.2017

Отец: Коломиец Антон Витальевич

Мать: Варехина Юлия Викторовна

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