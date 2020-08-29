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Визиров Виктор Васильевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

24.11.1951

Дата смерти

29.08.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1951

Отец: Визиров Василий Иванович

Мать: Визирова Антонина

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Со слов Визировой Веры Фадеевой. Дочери Василия Визирова.
Рождение ребёнка
22.06.1975

Сын: Визиров Сергей Викторович

Мать ребёнка: Визирова Оксана1

Рождение ребёнка
02.11.1999

Сын: Визиров Александр Викторович

Мать ребёнка: Визирова Оксана Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Визирова Дарья Викторовна

Мать ребёнка: ??

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ??

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Визирова Оксана Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Визирова Оксана1

Смерть
29.08.2020
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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