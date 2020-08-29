Визиров Виктор Васильевич
Место рождения
Дата рождения24.11.1951
Дата смерти29.08.2020
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1951
Отец: Визиров Василий Иванович
Мать: Визирова Антонина
Со слов Визировой Веры Фадеевой. Дочери Василия Визирова.
Рождение ребёнка
22.06.1975
Сын: Визиров Сергей Викторович
Мать ребёнка: Визирова Оксана1
Рождение ребёнка
02.11.1999
Сын: Визиров Александр Викторович
Мать ребёнка: Визирова Оксана Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Визирова Дарья Викторовна
Мать ребёнка: ??
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ??
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Визирова Оксана1
Смерть
29.08.2020