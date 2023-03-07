Домна Артамонова
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Артемий Антонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1839
Сын: Данчуков Марк
Отец ребёнка: Данчуков Василий
Рождение ребёнка
11.02.1841
Дочь: Агафия
Отец ребёнка: Данчуков Василий
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Лейзгольд Федосия
Отец ребёнка: Данчуков Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данчуков Василий
Смерть
Неизвестно