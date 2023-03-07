Домна Артамонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДомна Артамонова

Домна Артамонова

avatar

Место рождения

Согиницы, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Артемий Антонов

Мать: не указана

Согиницы, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.03.1839

Сын: Данчуков Марк

Отец ребёнка: Данчуков Василий

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
11.02.1841

Дочь: Агафия

Отец ребёнка: Данчуков Василий

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Лейзгольд Федосия

Отец ребёнка: Данчуков Василий

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данчуков Василий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close