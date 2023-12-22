Трунов Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1928
Мать ребёнка: Щиголева Татьяна Ефиомвна
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: Щиголева Татьяна Ефиомвна
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Щиголева Татьяна Ефиомвна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Трунова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Щиголева Татьяна Ефиомвна
Рождение ребёнка
10.06.1946
Дочь: Трунова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Щиголева Татьяна Ефиомвна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трунова Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Щиголева Татьяна Ефиомвна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трунова Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Щиголева Татьяна Ефиомвна
Смерть
1944