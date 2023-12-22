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Трунов Иван

Место рождения

Ключики, Краснозоренский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ключики, Краснозоренский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
06.01.1928

Сын: Трунов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Щиголева Татьяна Ефиомвна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Трунов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Щиголева Татьяна Ефиомвна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Трунов Василий Иванович

Мать ребёнка: Щиголева Татьяна Ефиомвна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Трунова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Щиголева Татьяна Ефиомвна

Рождение ребёнка
10.06.1946

Дочь: Трунова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Щиголева Татьяна Ефиомвна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трунова Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Щиголева Татьяна Ефиомвна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трунова Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Щиголева Татьяна Ефиомвна

Смерть
1944
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