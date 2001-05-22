Целикова (Чистякова) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целикова (Чистякова) Татьяна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1939

Дата смерти

22.05.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Целиков Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Целиков Владимир Сергеевич

Смерть
22.05.2001

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