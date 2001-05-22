Целикова (Чистякова) Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1939
Дата смерти22.05.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Целиков Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Целиков Владимир Сергеевич
Смерть
22.05.2001