Лунева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунева Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Лунев Кузьма Петров

Отец ребёнка: Лунев Петр Калинин

Рождение ребёнка
1801

Сын: Лунев Никифор Петров

Отец ребёнка: Лунев Петр Калинин

Рождение ребёнка
1804

Сын: Лунев Семен Петров

Отец ребёнка: Лунев Петр Калинин

Рождение ребёнка
1809

Сын: Лунев Макар Петров

Отец ребёнка: Лунев Петр Калинин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лунев Петр Калинин

Смерть
Неизвестно