Лунева Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Лунев Кузьма Петров
Отец ребёнка: Лунев Петр Калинин
Рождение ребёнка
1801
Сын: Лунев Никифор Петров
Отец ребёнка: Лунев Петр Калинин
Рождение ребёнка
1804
Сын: Лунев Семен Петров
Отец ребёнка: Лунев Петр Калинин
Рождение ребёнка
1809
Сын: Лунев Макар Петров
Отец ребёнка: Лунев Петр Калинин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лунев Петр Калинин
Смерть
Неизвестно