Бедненко (Белокур) Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБедненко (Белокур) Елена Федоровна

Бедненко (Белокур) Елена Федоровна

Место рождения

Николаевка, Сумська область

Дата рождения

25.05.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1856 ст.

Отец: Белокур Федор Емельянович

Мать: Белокур Мария Кондратьевна

Николаевка, Сумська область
Крещение
26.05.1856 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Восприемники: Никифор Фомич Красуля, Наталья Ефимовна Живец
Бракосочетание
28.10.1879 ст.

Муж: Бедненко Семен Павлович

Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Восприемник
31.10.1883 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Степанида Кондратьевна Белокур
Место жительства
Неизвестно
Николаевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close