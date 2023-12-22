Бедненко (Белокур) Елена Федоровна
Место рождения
Дата рождения25.05.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1856 ст.
Крещение
26.05.1856 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Восприемники: Никифор Фомич Красуля, Наталья Ефимовна Живец
Бракосочетание
28.10.1879 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Восприемник
31.10.1883 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Степанида Кондратьевна Белокур
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно