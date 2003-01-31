Метельков Евгений Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМетельков Евгений Витальевич

Метельков Евгений Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1944

Дата смерти

31.01.2003

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1944

Отец: Метельков Виталий Константинович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1969

Дочь: Хапкова Лилия Евгеньевна

Мать ребёнка: Метелькова Валентина Анатольевна

Рождение ребёнка
08.12.1978

Сын: Метельков Евгений Евгеньевич

Мать ребёнка: Метелькова Валентина Анатольевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Метелькова Валентина Анатольевна

Смерть
31.01.2003
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close