Метельков Евгений Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1944
Дата смерти31.01.2003
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1944
Отец: Метельков Виталий Константинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1969
Дочь: Хапкова Лилия Евгеньевна
Мать ребёнка: Метелькова Валентина Анатольевна
Рождение ребёнка
08.12.1978
Сын: Метельков Евгений Евгеньевич
Мать ребёнка: Метелькова Валентина Анатольевна
Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.01.2003