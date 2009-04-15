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Алексашова Юлия Александровна
Алексашова Юлия Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.04.2009
Пол
Женский
Отец
Алексашов Александр Михайлович
1980 г.р.
Мать
Алексашова (Стуканова) Надежда Викторовна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.2009
Отец:
Алексашов Александр Михайлович
Мать:
Алексашова Надежда Викторовна
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