Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1696 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1731 ст.
Сын: Игнат Степанов
Отец ребёнка: Степан Максимов
Рождение ребёнка
Около 1733 ст.
Сын: Андрей Степанов
Отец ребёнка: Степан Максимов
Рождение ребёнка
Около 1734 ст.
Сын: Архип Степанов
Отец ребёнка: Степан Максимов
Рождение ребёнка
Около 1738 ст.
Сын: Иван Степанов
Отец ребёнка: Степан Максимов
Рождение ребёнка
Около 1739 ст.
Дочь: Федосья Степанова
Отец ребёнка: Степан Максимов
Рождение ребёнка
1741 ст.
Сын: Григорий Степанов
Отец ребёнка: Степан Максимов
Смерть
Неизвестно