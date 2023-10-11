Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1696 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1731 г.р.
Около 1733 г.р.
Около 1734 г.р.
Около 1738 г.р.
Около 1739 г.р.
1741 г.р.

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1731 ст.

Сын: Игнат Степанов

Отец ребёнка: Степан Максимов

Новорождествено, Раменская волость, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1733 ст.

Сын: Андрей Степанов

Отец ребёнка: Степан Максимов

Новорождествено, Раменская волость, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1734 ст.

Сын: Архип Степанов

Отец ребёнка: Степан Максимов

Новорождествено, Раменская волость, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1738 ст.

Сын: Иван Степанов

Отец ребёнка: Степан Максимов

Новорождествено, Раменская волость, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1739 ст.

Дочь: Федосья Степанова

Отец ребёнка: Степан Максимов

Новорождествено, Раменская волость, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
1741 ст.

Сын: Григорий Степанов

Отец ребёнка: Степан Максимов

Новорождествено, Раменская волость, Бронницкий уезд
Смерть
Неизвестно
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