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Александра Федорова
Александра Федорова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1768
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Федор Иванов
1720 г.р.
Мать
Ефимия Иванова
1719 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец:
Федор Иванов
Мать:
Ефимия Иванова
Смерть
Неизвестно
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