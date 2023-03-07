Кондратенко (Минина) Ольга Юрьевна
Место рождения
Дата рождения04.07.1988
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1988
Отец: Минин Юрий Викторович
Бракосочетание
Вычислено 16.06.2007
Рождение ребёнка
20.10.2008
Дочь: Кондратенко Яна Александровна
Отец ребёнка: Кондратенко Александр Николаевич
Рождение ребёнка
31.05.2017
Сын: Кондратенко Макар Александрович
Отец ребёнка: Кондратенко Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно