Кондратенко (Минина) Ольга Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратенко (Минина) Ольга Юрьевна

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Место рождения

Камышин, город Камышин, Волгоградская область

Дата рождения

04.07.1988

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1988

Отец: Минин Юрий Викторович

Мать: Минина Наталья Викторовна

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Бракосочетание
Вычислено 16.06.2007

Муж: Кондратенко Александр Николаевич

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Рождение ребёнка
20.10.2008

Дочь: Кондратенко Яна Александровна

Отец ребёнка: Кондратенко Александр Николаевич

Рождение ребёнка
31.05.2017

Сын: Кондратенко Макар Александрович

Отец ребёнка: Кондратенко Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратенко Александр Николаевич

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