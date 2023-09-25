Печегорова Анна Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892 ст.
Дата смертиОколо 1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1917 ст.
Сын: Печегоров Василий Иванович
Отец ребёнка: Печегоров Иоан Парфеньев
Фроловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1984