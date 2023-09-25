Печегорова Анна Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Печегорова Анна Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892 ст.

Дата смерти

Около 1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1866 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1917 ст.

Сын: Печегоров Василий Иванович

Отец ребёнка: Печегоров Иоан Парфеньев

Фроловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Печегоров Иоан Парфеньев

Смерть
Около 1984
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