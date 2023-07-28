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(Яковлева) Евдокия
(Яковлева) Евдокия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Яковлев Яков
Мать
Яковлев (Яковлев) ?
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
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Биография
Биография
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Яковлев Яков
Мать:
Яковлев ?
Смерть
Неизвестно
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