(Яковлева) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Яковлева) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яковлев Яков

Мать: Яковлев ?

Смерть
Неизвестно