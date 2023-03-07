Осетров Савватей Гавриилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиПосле 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Осетров Константин Савватеев
Мать ребёнка: Осетрова Пелагея Екимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осетрова Пелагея Екимова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829