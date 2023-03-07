Осетров Савватей Гавриилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсетров Савватей Гавриилов

Осетров Савватей Гавриилов

avatar

Место рождения

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

После 1829

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Осетров Гавриил Лазарев

Мать: Осетрова Екатерина Филиппова

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Осетров Константин Савватеев

Мать ребёнка: Осетрова Пелагея Екимова

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осетрова Пелагея Екимова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close