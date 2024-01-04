Неустроев Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Рождение ребёнка
22.10.1801
Сын: Неустроев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Неустроева Аксинья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Неустроев Василий Васильевич
Мать ребёнка: Неустроева Аксинья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Неустроева Аксинья Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1815