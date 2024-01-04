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Неустроев Василий Федорович

Место рождения

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Неустроев Федор Алексеевич

Мать: Неустроева Ефросинья Егоровна

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
22.10.1801

Сын: Неустроев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Неустроева Аксинья Афанасьевна

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Неустроев Василий Васильевич

Мать ребёнка: Неустроева Аксинья Афанасьевна

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Неустроева Аксинья Афанасьевна

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неустроева Аксинья Афанасьевна

Смерть
1815
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