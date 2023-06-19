Герасим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Отец: Иван Гурьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Авдотья Герасимовна
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Максим Герасимович
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Авдотья Герасимовна
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Нефед Герасимович
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Марина Герасимовна
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно