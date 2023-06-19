Герасим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1716 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1744 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Иван Гурьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Авдотья Герасимовна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Максим Герасимович

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Авдотья Герасимовна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Нефед Герасимович

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Марина Герасимовна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно