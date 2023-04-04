Сергунина (Сорокина) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергунина (Сорокина) Евдокия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1879

Дата смерти

После 17.05.1913

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.10.1897

Муж: Клюкин-Сергунин Василий Васильевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
29.10.1902

Сын: Сергунин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Василий Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.04.1905

Сын: Сергунин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Василий Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.04.1905

Сын: Сергунин Трофим Васильевич

Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Василий Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.10.1907 или 1916

Дочь: Сорокина Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Василий Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.08.1910

Сын: Сергунин Степан Васильевич

Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Василий Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.05.1913

Дочь: Кузнецова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Василий Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергунин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Василий Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
После 17.05.1913