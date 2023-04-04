Сергунина (Сорокина) Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1879
Дата смертиПосле 17.05.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.10.1897
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
29.10.1902
Сын: Сергунин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
24.04.1905
Сын: Сергунин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
24.04.1905
Сын: Сергунин Трофим Васильевич
Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
06.10.1907 или 1916
Дочь: Сорокина Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
06.08.1910
Сын: Сергунин Степан Васильевич
Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
17.05.1913
Дочь: Кузнецова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергунин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Василий Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
После 17.05.1913