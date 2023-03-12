Сайкина (-) Дарья Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайкина (-) Дарья Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1910

Муж: Сайкин Игнатий Фёдорович

Рождение ребёнка
1912 ст.

Сын: Сайкин Иоанн Игнатьевич

Отец ребёнка: Сайкин Игнатий Фёдорович

Марково, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.01.1915 ст.

Дочь: Сайкина Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Сайкин Игнатий Фёдорович

Марково, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1915
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