Сайкина (-) Дарья Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1910
Рождение ребёнка
1912 ст.
Отец ребёнка: Сайкин Игнатий Фёдорович
Рождение ребёнка
16.01.1915 ст.
Дочь: Сайкина Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Сайкин Игнатий Фёдорович
Смерть
После 1915