Мишенькина (Симарёва) Татьяна Юрьевна
Место рождения
Дата рождения14.12.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1972
Отец: не указан
Рождение ребёнка
07.11.2001
Дочь: Мельникова Ирина Руслановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.12.2008
Сын: Мишенькин Дмитрий Валерьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова Ирина Руслановна
Отец ребёнка: Мельников Руслан Анатольевич