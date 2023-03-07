Мишенькина (Симарёва) Татьяна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМишенькина (Симарёва) Татьяна Юрьевна

Мишенькина (Симарёва) Татьяна Юрьевна

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

14.12.1972

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1972

Отец: не указан

Мать: Симарёва Галина Владимировна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
07.11.2001

Дочь: Мельникова Ирина Руслановна

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.12.2008

Сын: Мишенькин Дмитрий Валерьевич

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова Ирина Руслановна

Отец ребёнка: Мельников Руслан Анатольевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close