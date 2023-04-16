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Ивановский Валентин Давыдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ивановская Елена Валентиновна

Мать ребёнка: Ивановская Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивановский Виктор Валентинович

Мать ребёнка: Ивановская Зинаида Васильевна

Смерть
2012