Ивановский Валентин Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ивановская Елена Валентиновна
Мать ребёнка: Ивановская Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивановский Виктор Валентинович
Мать ребёнка: Ивановская Зинаида Васильевна
Смерть
2012