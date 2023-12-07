Половинкина Агриппина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
15.09.1850 ст.
Верх-Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
В - у Надежды Петровны Половинкиной мастеровая вдова Агриппина Георгиевна Половинкина Источник: ГАПК Ф 719 Оп 6 Д 1 стр 41 № 83ж
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
вдова в 1850
Смерть
Неизвестно