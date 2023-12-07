Половинкина Агриппина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половинкина Агриппина Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
15.09.1850 ст.
Верх-Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
В - у Надежды Петровны Половинкиной мастеровая вдова Агриппина Георгиевна Половинкина Источник: ГАПК Ф 719 Оп 6 Д 1 стр 41 № 83ж
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

вдова в 1850
Смерть
Неизвестно
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