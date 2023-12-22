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Скударев Фадей Спиридонов

Место рождения

Щельпино, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

1892

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Скударев Спиридон Константинович

Мать: Скударева Мавра Яковлевна

Щельпино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Скударев Иван Фадеев

Мать ребёнка: Скударева Александра Васильевна

Щельпино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Скударев Филипп Фадеев

Мать ребёнка: Скударева Александра Васильевна

Щельпино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скударев Григорий Фадеев

Мать ребёнка: Скударева Александра Васильевна

Щельпино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скударева Александра Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Щельпино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
1892
Щельпино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Похороны
Неизвестно
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Ашитковское кладбище
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