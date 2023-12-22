Скударев Фадей Спиридонов
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Рождение ребёнка
1859
Сын: Скударев Иван Фадеев
Мать ребёнка: Скударева Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Скударева Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Скударева Александра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1892
Похороны
Неизвестно
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Ашитковское кладбище