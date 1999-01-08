Кметь Богдан Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1947
Дата смерти08.01.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1974
Сын: Кметь Александр Богданович
Мать ребёнка: Кметь Светлана Геннадьевна
Рождение ребёнка
25.08.1980
Дочь: Кметь Елена Богдановна
Мать ребёнка: Кметь Светлана Геннадьевна
Смерть
08.01.1999