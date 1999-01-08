Кметь Богдан Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кметь Богдан Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1947

Дата смерти

08.01.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1974

Сын: Кметь Александр Богданович

Мать ребёнка: Кметь Светлана Геннадьевна

Рождение ребёнка
25.08.1980

Дочь: Кметь Елена Богдановна

Мать ребёнка: Кметь Светлана Геннадьевна

Смерть
08.01.1999
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